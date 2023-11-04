Bodrum'da demirli bulunan 2 tekne, fırtına nedeniyle parçalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle karaya oturan 3 tekneden 2'si parçalandı. Yetkililer, balıkçılara denize açılmayın uyarısı yaptı.

KAYNAK: DHA
Bodrum'da demirli bulunan 2 tekne, fırtına nedeniyle parçalandı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Marmaris- Bodrum arasında deniz için fırtına uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde denizde etkili olan fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı. Fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Torba sahilinde bir balıkçı teknesi karaya oturdu. Bölgedeki balıkçılar kayıklarını karaya bağlayarak tedbir aldı. Bazı kayıkların içi de suyla doldu.

Ortakent sahilinde de dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı. Etkili olan fırtına nedeniyle bölgede demirli bulunan yelkenli tekne ve motoryat karaya vurarak parçalandı. Parçalar sahilin çeşitli noktalarına ulaştı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler incelemeler yaptı.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi yerini, gök gürültülü sağanağın alması bekleniyor.

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