Bodrum'da dondurma lahmacunun ensesinde. 3 topuna verilen para ile bir zamanlar ev kirası ödeniyordu

Ramazan Bayramı tatili için Bodrum'a gidenler yüksek fiyatlarla karşılaştı.

Turizm cenneti olarak anılan Muğla’nın kendisi ile aynı üne sahip ilçesi Bodrum'da son yıllarda yüksek fiyatlar sık sık gündem oluyor.

9 günlük Ramazan tatilinden Bodrum'a gidenler yüksek fiyatlarla karşılaştı.

Sözcü'nün haberine göre ilçede üç top dondurma 750 TL, bir tabak makarna 3 bin TL, bir bardak çay da 90 TL'den satılıyor.

Dondurma 750 liralık fiyatı ile 900 liraya satılan lahmacunun da tahtına göz dikti.

Ancak turistleri bekleyen Bodrum'daki işletmeler Ramazan'da umduklarını bulamadı çünkü turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 60'larda kaldı.

İlçedeki Türkbükü’nde halk plajları dolup taşarken, sosyetinin her yıl akın ettiği beach club'lar boş kaldı.

"ASGARİ ÜCRETLİ OLANLAR NASIL TATİL YAPACAK"

Bodrum’da yaşayan ve tatile gelen yakınları ile Türkbükü halk plajında denize giren evli ve bir çocuk annesi Yücel Kamzer, şunları söyledi:

"Bodrum çarşı merkezinde 3 top dondurmaya 750 TL. bir tabak makarnaya 3 bin TL, bir bardak çaya 90 TL istediklerini duyduk. Şoke olduk. Biz Bodrumlu olarak burada tatil yapma fırsatı bulamazken il dışından ve üstelik asgari ücretli olanlar nasıl tatil yapacak.Kafelerden, restoranlardan bir şey almak mümkün değil, karnımız doyurmak için süpermarketlerden alışveriş yapıp plaja geliyoruz."

"TATİL YAPMAK İMKANSIZ HALE GELDİ"

Ankara’dan Türkbükü’ne tatile gelen emekli astsubay Hüseyin Gölaltun “Ankara’dan tatile geldim ama tatil şartları her geçen yıl ağırlaşıyor. Bu ekonomik koşullarda tatil yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Umudumuz var, şartların bir gün düzeleceğine inanıyorum” diye konuştu.