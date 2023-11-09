Bodrum'da 'kaçak' yapılaşma

Muğla'nın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye ekipleri tarafından daha önce mühürlen kaçak yapıları yerinde inceledi.

Bodrum'da 'kaçak' yapılaşma

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye ekiplerince kaçak ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle daha önce mühürlenen 56 dairenin yapılmasının planlandığı Yakaköy Mahallesi'ndeki tarım arazinde incelemelerde bulundu. Aras’a incelemesi sırasında çok sayıda zabıta ekibi ve ilgili belediye personeli eşlik etti. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Alanda toplanan inşaat işçileri Bodrum’da kiraların pahalı olduğunu belirterek kendilerine ev yaptığını söyledi. Aras, yapılan 10 inşanın tarım arazisi üzerine kaçak yapıldığını belirterek, vatandaşlara yasal düzenlemeler konusunda bilgilendirmede bulundu. Zaman zaman tartışmanın yaşandığı alanda, inşaat sahipleri yapılarının yıkılmamasını istedi.

'AYKIRI YAPILAŞMAYA İZİN VERMEM'

Kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğini söyleyen Başkan Aras, "Tarım arazisine yapılan imara aykırı bir yapıyla karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızla görüştük, arkadaşlarımızın haklı serzenişleri de var özellikle ‘Biz nerede yaşayacağız, kiralar çok yüksek gibi’ serzenişleri var. Tabii ki de bu kaçak yapılaşmayı meşrulaştırmaz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız buradaki vatandaşlarımıza taksitle ucuz konut yapsın ve arkadaşlarımıza konutları teslim etsin. Bu şekilde kaçak yapılaşmaya müsaade etmesin, biz de etmeyelim. Bu arkadaşlarımız burada emekçidir, hepsine saygı duyuyorum, kardeşlerimle ilgili bir problemim yok ama kaçak yapılaşmayla mücadele etmek zorundayız, bu bizim görevimiz. Çünkü Bodrum susuz, Bodrum’da altyapı ve nüfus artışı problemleri var. Biz planlı alanlarda daha bunları tamamlamamışken, daha fazla kaçak yapılaşmaya da kesinlikle müsaade edemeyiz. Burası yaklaşık 3 aylık bir mevzu, biz ilk geldiğimizde burayı mühürledik ama durmadı, durmuyor. Ben her seferinde zabıta arkadaşlarımı buraya gönderiyorum, zabıta arkadaşlarım nöbet tuttu. Mühürlüyoruz, daha sonra para cezaları yazılıyor, suç duyuruları yapıyoruz Cumhuriyet savcılıklarımıza, arkasından yıkım kararları alınıyor ve yıkım için tebligatlar yapılıyor. Daha sonra yıkıma geliniyor. Bütün bu prosedürler uygulanacak" dedi.

'KAÇAK YAPIYA BETON VEREN FİRMALAR VAR, BU FİRMALARI İFŞA EDECEĞİM'

Kaçak yapıya beton veren firmaların olduğunu ve bunları ifşa edeceğini belirten Başkan Aras, "Ben bu firmalarla uğraşacağım. Tek tek arayıp beton vermeyin kaçak yapı azalır dememe rağmen halen daha 3 firmanın beton araçları buralarda duruyor ve bu firmaları ifşa edeceğim. Uyarmamıza rağmen veriyorlar. Aykırı yapılaşmaya izin veremem. Yasalar buna izin vermiyor" dedi.

Aras ve beraberindeki ekip, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

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