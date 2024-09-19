Bodrum’da onlarca kaçak kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19'u çocuk 51 kaçak kurtarıldı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından fiber tekne içerisindeki 15 kaçak kurtarıldı.

Diğer olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 kaçak ile beraberinde 19 çocuk, Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.