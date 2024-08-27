Bodrum'da transfer bilmecesi

Süper Lig'in 3. haftasında galibiyetle tanışan Sipay Bodrum FK, ligin kalıcı ekiplerinden olmak istiyor.

Kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, 2024-2025 sezonunun ilk maçında sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekip, ligdeki ikinci maçında ise ikas Eyüpspor'a deplasmanda 4-1 yenildi.

Ligin üçüncü haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Sipay Bodrum FK, Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etmenin sevincini yaşadı.

Dördüncü haftaya 3 puanla 13. sırada giren ve 31 Ağustos Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Süper Lig'in yeni ekibi, gelecekten umutlu.

Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, ligde geride bıraktıkları üç haftayı değerlendirdi, transfer planları ve yapacakları maçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ligde yaptıkları ilk iki maçı kaybetmelerine rağmen ortaya konan performanstan memnun olduğunu belirten Taşdemir, oyun skora yansımadığı zaman işlerin sıkıntılı hal alabildiğini söyledi.

"Lig uzun maraton"

İlk galibiyetlerini üçüncü maçlarında aldıklarını anımsatan Taşdemir, "Mutluyuz ama bir galibiyetle bu işler bitmiyor. Dolayısıyla bu aldığımız galibiyeti pekiştirmek istiyoruz. Lig, uzun maraton. İlerleyen dönemlerde de inişler çıkışlar olacaktır. Dolayısıyla bu aldığımız galibiyeti pekiştirmek istiyoruz. Bundan sonra yeni galibiyetler almak istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncuları için de Süper Lig'in çok zor bir serüven olduğuna işaret eden Taşdemir, 2-3 yıl öncesine kadar 5-6 oyuncusunun 2. Lig'de oynadığını, bugün Süper Lig'de mücadele ettiğini ve onlar için de bu durumun kolay olmadığını vurguladı.

İki üç yılda oyuncularının iki seviye birden atlayıp Süper Lig'e geldiğini, zoru başardıklarını dile getiren Taşdemir, "Şu an bence ara ara da olsa onun acemiliğini, heyecanını yaşıyorlar. Bu heyecan basit hatalar yapmalarına da sebep olabiliyor. Bunlar olacaktır. İnşallah onu en kısa sürede telafi ederiz. O arkadaşlarımızın artık bu lig için de çok önemli olduklarını biz zaten biliyoruz. Bunu inşallah hem kendilerine hem de sevenlerine ve futbolseverlere gösterirler. Çok daha iyi oyun oynayacaklarını düşünüyorum. Onu da bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Aramıza katılan birkaç yeni arkadaşımız olabilir de olmayabilir de"

Süper Lig'in çok zor olduğunu, bunu oynadıkça daha iyi anladıklarını aktaran Taşdemir, şunları kaydetti:

Dışarıdan seyredildiği gibi değil. Bir hata yaptığınızda, yarım fırsat dahi verdiğinizde rakipleriniz gol atabiliyor. Dolayısıyla böyle zorlu bir ligde oynadığımız zaman bizim de bütün gardımızı almamız lazım. Oyunu bir yere kadar getiriyoruz, oynuyoruz ama ondan sonrası önemli. Bunun için de birazcık daha usta, kaliteli ayağa ihtiyacımız var. Bu, bir gerçek. Burada da bence üç senedir çok iyi çalışan ekibimiz var.

Çok doğru kararlar verip, çok doğru istişareler ettiğimizi düşünüyorum yönetimsel bazda başkanımızla da beraber. Transfer her zaman tutacak diye kaide yok. O potansiyeli yüksek olan oyuncu bulduğumuzda mutlaka aramıza katmaya çalışacağız. Ama şu anda katsak bile sezonun büyük bir bölümüne biz bu kadromuzla devam edeceğiz. Aramıza katılan birkaç yeni arkadaşımız olabilir de olmayabilir de.

Seyircinin kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Taşdemir, "Taraftarlarımızla aramızda farklı bir bağ var. Bu bağ bizi besliyor. Onlar bizi kayıtsız şartsız, skora bakmadan destekliyor. Onların olmadığı bir maçı şu anda kazandığımızı hatırlamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Lige renk katmak istiyoruz"

Teknik direktör Taşdemir, oyuncularının mücadele gücü yüksek oyun potansiyeli olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Oynadığımız oyunla, verdiğimiz mücadeleyle, 2. Lig'den bu yana gelen oyuncularımızla, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla, taraftarlarımızla, stadımızla zaten çok renkli bir ilçeyiz. Yeni geldiğimiz Türkiye'nin en büyük ligine renk katmak istiyoruz. İlk hedefimiz ve önceliğimiz bu. Bodrum özellikle yazın bütün Türkiye'nin nefes aldığı bir yer. Futbolda da o nefesi alsınlar. Futbolda da bizi seyrettikleri zaman keyif alsınlar. Kendi taraftarlarımız gurur duysun. Şu anda ilk etapta arzu ettiğim hedef bizim için bu. Bunu başarabilirsek, diğerleri ondan sonra daha farklı bir şekilde gelir. Lige renk katmak istiyoruz. İlk defa bulunduğumuz bu lige iz bırakmak da bize yakışır. İnşallah yakışanı da yaparız."

İlçe stadının çok iyi seviyeye geldiğini de belirten Taşdemir, emeği geçenlere teşekkür etti.