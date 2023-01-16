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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:39
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Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen A.C.S'nin evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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