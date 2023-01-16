Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen A.C.S'nin evine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)
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