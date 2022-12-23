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RES projesine karşı vatandaşa desteğe giden İYİ Parti'ye engel

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri ve mahalle sakinleri, RES projesine karşı imza topladı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 11:19
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Bodrum'daki RES projesine karşı vatandaşa desteğe giden İYİ Parti'ye engel

RES projesine karşı vatandaşa desteğe giden İYİ Parti'ye engel
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Bodrum’un Mazı, Armutçuk, Çocuk Mezarlığı, Milas’ın Fesleğen, Bozalan, Gökbel bölgelerinde vatandaşların arazilerine kamulaştırma şerhi konulup buralara rüzgar türbinlerinin dikilmesi planlanıyor. 



Bu kapsamda Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) sürecine halkın katılımı toplantısı yapılmasına karar verildi. Yukarı Mazı’da kahvehanede yapılmak istenen toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, RES projesini yapmak isteyen Gökova Elektrik A.Ş.’nin yetkilileri ve mahalle sakinleri geldi. 



İYİ Parti Kalkınma Politikaları Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri  ve mahalle sakinleri, halkın bölgenin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanı'na (YEKA) çevrilip RES türbinlerinin dikilmesini istemediğini ifade ederek toplantıyı yaptırmak istemedi.

"YEKA İstemiyoruz", "Köyümüze Dokunma", "Tek Değerimiz Zeytinlerimiz" yazılı pankartlar açan mahalleli, tepkilerini tenekelere vurup sloganlar atarak gösterdi. Sert tartışmalardan sonra yetkililer toplantının yapılamadığına dair tutanak tuttu. 



Bölge halkının RES projesine karşı olduğunu söyleyen Mehmet Tosun, yapılamayan toplantı sonrası Bodrum Belediyesi’nin avukatları ile birlikte projeye neden karşı olduklarının gerekçeleri ile birlikte imza toplamaya başladıklarını, toplanan imzaları ilgili kurumlar ve bakanlıklara sunacaklarını dile getirdi. 
 

 

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