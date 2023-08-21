Bodrum’daki su hattı 3 bin 201’inci defa patladı. Su akar güldür güldür gel de yar beni güldür

Muğla'nın Bodrum ilçesinde daha önce defalarca patlamasıyla gündeme gelen ve turistik ilçede yaşayanların da kabusu olan Torba-Gölköy yolu üzerindeki ana isale hattı, 3 bin 201’inci kez patladı.

Patronlar Dünyası’ndan Kenan Gürbüz’ün haberine göre, Tazyikli su metrelerce havaya yükselirken yoldan geçen sürücüler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İhbarın ardından yolda güvenlik önlemi alması için polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolda trafik akışı tek şeritten sağlandı.

"2012'DE YAPILDIĞINDA '2040'A KADAR İÇME SUYU SORUNUNU ORTAYA KALDIRACAK' DENMİŞTİ"

Bodrum’da DSİ İsale hattında yaşanan 3 bin 201’inci patlamanın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri şu bilgileri paylaştı:

“DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Yarım Adası Acil İçme Suyu İnşaatı kapsamında içme suyu arıtma tesisi ve içme suyu isale hattı ile içme suyu depoları yapılarak 2012 yılında işletmeye alınmıştır. Bu hatlar yapılırken Bodrum’un 2040 yılına kadar içme suyu sorununun ortadan kalkacağı ve kentin uzun yıllar içme ve kullanma suyu sorunu yaşamayacağı dönemin en üst düzey yetkilileri tarafından dile getirilmiştir. Ancak hattın tamamlanarak işletmeye alınmasından sonra isale ve depo ayrım hatlarında kullanılmış olan cam elyaf takviyeli boru (CTB) ile yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) borularda günümüze kadarki süreçte 3000'e yakın arıza meydana gelmiştir. Bu arızalar neticesinde birçok bina, dükkan, otel ve yollarda büyük çaplı zararlar meydana gelmiş, ilçemizde uzun süreli su kesintileri yaşanmıştır.

BİLİRKİŞİ RAPORU DSİ’Yİ HATALI BULDU

2014 yılında Muğla’nın Büyükşehir Belediyesi olması ile birlikte arızalı DSİ hatları MUSKİ Genel Müdürlüğüne devredilmeye çalışılmış ancak MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde hatlarda kullanılan boru tip seçiminin hatalı olduğu ve imalatların fenni usul-esaslara uygun şekilde yapılmadığı belirlenerek hattın devralınacak durumda olmadığı gerekçesiyle dava açılmıştır. Açılan davaya istinaden mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi hatları incelemiş ve 02.12.2020 tarihli raporda boru seçiminin hatalı olduğu, yataklama-gömleklemenin uygun kesitler ve malzeme ile yapılmadığı sonucuna ulaşmıştır. Böylelikle bilirkişi raporu da MUSKİ’nin yaptığı incelemelerde tespit ettiği eksikleri doğrulamıştır. Bu nedenle MUSKİ Genel Müdürlüğü davada haklı bulunmuş ancak hatlarla ilgili DSİ tarafından henüz bir işlem yapılmaması nedeniyle konu yeniden yargıya intikal ettirilmiş ve süreç devam etmektedir.”