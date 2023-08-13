Ana borunun patladığı içme suyu hattı üzerindeki cadde trafiğe kapatıldı

Düzce'de ana borunun patladığı içme suyu hattı üzerinde bulunan caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

KAYNAK: AA
Ana borunun patladığı içme suyu hattı üzerindeki cadde trafiğe kapatıldı

İl merkezinde Atatürk Bulvarı'nın altından geçip 11 mahalleyi besleyen içme suyu hattında boru patladı.

Caddenin yaklaşık 200 metrelik kısmı su ve çamurla kaplandı, yol zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

aa-20230812-31906008-31906006-duzcede-ana-borunun-patladigi-icme-suyu-hatti-uzerindeki-cadde-trafige-kapatildi.jpg

Polis, caddenin bir kısmını güvenlik çemberine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Sağlanan güvenliğin ardından içme suyu hattı kapatılarak iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

aa-20230812-31906008-31906004-duzcede-ana-borunun-patladigi-icme-suyu-hatti-uzerindeki-cadde-trafige-kapatildi.jpg

Diğer yandan, borunun patladığı an ve kaldırımların suyla kaplanması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
İmamoğlu hafriyat parası üzerinden hükümeti hedef aldı Siyaset
İmamoğlu hafriyat parası üzerinden hükümeti hedef aldı
Okan Buruk'tan flaş açıklama: Bizle beraber olmayacaklar Spor
Okan Buruk'tan flaş açıklama: Bizle beraber olmayacaklar
Çağdaş Atan: Üç puanı kaçıran taraf biziz Spor
Çağdaş Atan: Üç puanı kaçıran taraf biziz
Ünlü astrolog Süper Lig’de bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı Spor
Ünlü astrolog Süper Lig’de bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı
Okan Buruk'tan maç sonunda hakeme tepki. Soluğu Halil Umut Meler'in yanında aldı Spor
Okan Buruk'tan maç sonunda hakeme tepki. Soluğu Halil Umut Meler'in yanında aldı
Peş peşe üç depremle sarsılan Malatyalılar park ve bahçelerde sabahlıyor Yaşam
Peş peşe üç depremle sarsılan Malatyalılar park ve bahçelerde sabahlıyor