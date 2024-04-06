Bodrumlular camın arkasından korkuyla seyrediyor. Halk evlerine kapandı. Esnaf etiketlerin tamamını değiştirdi hazır bekliyor

Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Muğla'da Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil edilmesinin ardından trafik yoğunluğu başladı. Muğla'da trafik ekipleri ve asayiş ekipleri, kazaları önlemek amacıyla vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Muğla'da Ramazan Bayramı tatili için trafik yoğunluğu gözlemlenirken, kent girişinde trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında yoğun trafikle karşılaştı. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70'e ulaşması bekleniyor.

Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ekipleri, sürücülere ve yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yola çıkan tatilciler, İstanbul-Tekirdağ karayolunda yoğunluk oluşturdu. Yurt genelinde 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde İstanbul'dan yola çıkan sürücüler, Trakya'yı geçerek tatil kentlerine doğru hareket etti. Ancak bu hareketlilik, Trakya yollarında yoğun trafik ve uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Yenice kavşağı, Malkara kavşağı, Üniversite kavşağı gibi noktalarda oluşan yoğunluklar, sıcak hava ile birleşince sürücüler zor anlar yaşadı. Tatilcilerin oluşturduğu yoğunluğun bayramın ilk gününe kadar artarak devam etmesi bekleniyor. İstanbul-Tekirdağ yolundaki trafik yoğunluğu, havadan dronlar aracılığıyla da görüntülendi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri ise yollarda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

GÜVENLİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Her yıl milyonlarca turistin tatil için ziyaret ettiği Antalya'da, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla iç pazar da hareketlendi. Bu bağlamda, kentin giriş ve çıkış noktalarında güvenlik denetimleri artırıldı. Denetimler kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu da sürücü ve yolculara iyi yolculuklar diledi. Ayrıca, özellikle emniyet kemerlerinin takılması konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazan Bayramı tatili boyunca vatandaşların en çok tercih ettiği illerden biri olan ve yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret etmesinin beklendiği turizm kenti Antalya'da, tatilcilerin güvenli yolculukları için hem havadan hem de karadan denetimler sıklaştırıldı.