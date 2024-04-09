Bodrum'da geçen yıl 450 lira olan lahmacun bu yıl bakın kaç lira oldu. Beklenen malum haber geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Bodrum'da geçen yıl 450 lira olan lahmacun bu yıl bakın kaç lira oldu. Beklenen malum haber geldi
Her yaz sezonunda "lahmacun fiyatı" merak edilen Bodrum'da, bu yılki rayiç bedel belli oldu! Geçen yıl bazı beachlerde 450 liraya satılan lahmacun 900 liraya yükseldi.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte sahil beldeleri de doldu taştı. Tatilcilerin göz bebeği olan Bodrum'a dün itibariyle 15 bin aracın giriş yaptığı öğrenilirken, Halikarnas Balıkçısı'nın memleketinden merakla beklenen malum haber de gecikmedi. Ve her yıl olduğu gibi, "Bodrum'da lahmacun fiyatı ne kadar oldu?" sorusu, bu yıl sezon daha başlamadan cevabını buldu.

Geçen yıl bazı "beach"lerde 450-500 liradan satılan bir porsiyon lahmacun, bu yıl değerini ikiye katlayarak 900-bin lira arasında satılmaya başladı. Tabii, yanındaki garnitürü ve içeceği ile birlikte bu fiyat 1500 lirayı geçiyor...

Kısacası beş kişi 2'şer porsiyondan 10 lahmacun sipariş etse, 17.100 lira olan asgari ücret kadar bir parayı ödemek zorunda.

Afiyet olsun!..

İlgili Haberler
Herkes o Malum haberi bekliyor. Bodrum'a son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı
Malum haberi tatilcilerden ilk kim verecek. Bakalım ilk ne zaman ortaya çıkacak ?
Bodrumlular camın arkasından korkuyla seyrediyor. Halk evlerine kapandı. Esnaf etiketlerin tamamını değiştirdi hazır bekliyor
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun bayram programı belli oldu Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun bayram programı belli oldu
Taklalar atan otomobil tarlaya yuvarlandı Yerel Haberler
Taklalar atan otomobil tarlaya yuvarlandı
Manchester United ayrılığı resmen açıkladı Spor
Manchester United ayrılığı resmen açıkladı
Bankalarda mevduat faizleri güncellendi. 500 bin liranın aylık getirisi açıklandı Ekonomi
Bankalarda mevduat faizleri güncellendi. 500 bin liranın aylık getirisi açıklandı
Ali Koç'tan flaş U19 kararı. Kimse bunu beklemiyordu Spor
Ali Koç'tan flaş U19 kararı. Kimse bunu beklemiyordu
Endonezya'da yine yanardağ patladı Dünya
Endonezya'da yine yanardağ patladı