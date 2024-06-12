Bodrumspor Bursaspor'la anlaştı

İsmet Taşdemir yönetimindeki Ege temsilcisi, Bursaspor'dan Yusuf Sertkaya'yı renklerine bağladı.

Bodrum FK, Yusuf Sertkaya ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bodrum FK'dan yapılan açıklamada "Bursaspor ve U-19 Milli Takımı Futbolcusu Yusuf Sertkaya ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Yusuf Sertkaya’ya formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yeşil beyazlıların ayrıca, Antalyaspor’da oynayan Britt Assombalonga ve Konyaspor’da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'yu radarına aldığı bildirildi.

Bonservisi Galatasaray’da olan Cicaldau hakkında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un oyuncunun kalmasına sıcak bakmaması nedeniyle Bodrum FK’nın devreye girdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan orta saha oyuncusu, 1 gol kaydetti.