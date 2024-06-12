Tanguy Ndombele'nin kaderi belli oldu. Nereden nereye

Tottenham Hotspur, Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele’nin sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılına kadar süren anlaşma karşılıklı mutabakatla sonlandırıldı ve 27 yaşındaki oyuncu serbest bırakıldı.

2019 yaz transfer döneminde Lyon’dan rekor bir ücretle transfer edilen Ndombele için Tottenham, 62 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Ndombele, sonraki dönemlerde Lyon, Napoli ve Galatasaray’a kiralanmıştı.

Tottenham formasıyla 91 resmi maça çıkan Ndombele, rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve 9 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Ndombele, Süper Lig’de 26 maçta sahaya çıkıp 1 asist yaparak takımına katkıda bulundu.

Kulüp, Ndombele’ye hizmetleri için teşekkür ederek, kariyerinin devamında başarılar diledi.