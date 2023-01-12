Bodrumspor'dan flaş transfer

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Nijeryalı futbolcu Aminu Umar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, forvet oyuncusu Umar'ın sezon sonuna kadar Bodrumspor forması giyeceği kaydedildi.