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Bodrumspor'dan flaş transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 27 yaşındaki Aminu Umar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 19:39
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Bodrumspor Çaykur Rizespor'dan Aminu Umar'ı transfer etti

Bodrumspor'dan flaş transfer
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Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Nijeryalı futbolcu Aminu Umar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, forvet oyuncusu Umar'ın sezon sonuna kadar Bodrumspor forması giyeceği kaydedildi.

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