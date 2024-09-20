Bodrumspor'dan ilk gol sesi geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bodrumspor'dan ilk gol sesi geldi

Trendyol Süper Lig’de bugün Hatayspor Bodrumspor saat 19:00’da karşı karşıya geldi. Maçın 27. Dakikasında Bodrumspor, Taulant Seferi ile 1-0 öne geçti.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Hatayspor ve Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Rıza Çalımbay ile anlaşan Hatayspor, ligde 5 maçta henüz galibiyet alamadı. Bodrumspor ise tek galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Saat 19:00’da başlayan maçın 27. Dakikasında Bodrumspor, Taulant Seferi ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

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