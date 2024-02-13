BoE: İngiliz bankaları 467 milyar sterlin rezerve sahip

Kaynak: Bloomberght
BoE: İngiliz bankaları 467 milyar sterlin rezerve sahip
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Loughborough Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen seminerde konuştu.

Bailey, önde gelen büyük İngiliz bankalarının 2008 finans krizinden önce İngiltere Merkez Bankasında tuttuğu toplam rezervin sadece 10 milyar sterlin seviyesinde olduğunu söyledi.

Bailey, "Bugün bankaların, dikkate değer seviyedeki kısmı yüksek kaliteli likit varlıklardan oluşan toplam 467 milyar sterlinlik bir rezerve sahipler" ifadelerine yer verdi.

BoE Başkan Bailey, "Kriz öncesi rakamın finansal istikrar ihtiyaçlarını yeterince hesaba katmadığını söylemek doğru olur" dedi.

Bugünkü karşılık rezerv miktarının "parasal genişleme" (QE) adı verilen politikanın ürünü olarak oluşturulan rezervleri de içerdiğine işaret etti.

BoE, QE bir varlık takas olduğunu söyleyerek, Merkez Bankası daha az likit varlık satın alma karşılığında nakit rezervleri veya para sağladığını söyledi.

Bailey, İngiliz bankalarının son dört yılda yaşanan çalkantıları sağlıklı şekilde atlatarak ülkede finansal istikrarın korunmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

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