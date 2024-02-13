Brent petrolün varil fiyatı 82,00 doları aştı

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 82,00 doları aştı
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82 dolar seviyesinde günü tamamladı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 82,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,14 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranları görünümünü şekillendirmeye ve faiz indirimlerinin zamanlamasını belirlemeye yardımcı olması beklenen ABD enflasyon raporu öncesinde yükseldi.

Yatırımcıların bugün ABD’de tarafında açıklanacak olan enflasyon verisini merakla bekliyor. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de son dönemde açıklanan veriler, ülke ekonomisinin iyiye gittiğine işaret ederek petrol fiyatlarının da yukarı yönlü hareketini destekliyor.

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