Bankalarda yeni dönem başlıyor. Artık bu işlemleri yapamayacaksınız. Emekliler isyanda

Kaynak: Haber Merkezi
Bankalarda yeni dönem başlıyor. Artık bu işlemleri yapamayacaksınız. Emekliler isyanda
Bankalardan milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek karar duyuruldu. Artık banka veznesinden 20 bin TL altı para çekimi yapılamayacak.

Bankalar, banka veznelerinde oluşan insan yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşların işlemlerini daha kolay halledebilmesi için birçok noktaya ATM yerleştiriyor. Türkiye'de toplam 49 bin 847 adet ATM bulunurken vatandaşlar para çekim ve yatırım işlemleri buralardan halledebiliyor ATM kullanmayı bilmeyen veya sevmeyen bazı vatandaşlar ise ATM kullanmayı tercih etmiyor.

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VATANDAŞLAR ARTIK BANKA VEZNESİNDEN İSTEDİĞİ GİBİ PARA ÇEKİP YATIRAMAYACAK

ATM kullanmayı sevmeyen vatandaşlara kötü haber bankalardan geldi. Vatandaşlar artık veznelerden istedikleri miktarda parayı yatırıp geri çekme işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

20 BİN TL ALTI İŞLEMLER ATM’LERDEN YAPILACAK

Uygulanacak yeni kararda artık bankadaki veznelerde müşteriler 20 bin TL altındaki miktarların yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştiremeyecek. 20 bin TL altındaki bu işlemler artık ATM üzerinden yapılacak.

Bu karara ATM kullanmayan vatandaşlar tepki gösterirken, vatandaşların alınan bu karara israr etmesi bekleniyor.

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