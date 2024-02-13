Türkiye’nin hayvan varlığı azalıyor

Büyükbaş hayvan varlığı son 6 yılın en düşük seviyesine gerilerken küçükbaş hayvan varlığı ise son 4 yılın en düşük seviyesine indi.

HAYVAN VARLIĞI 1 YILDA 4,3 MİLYON BAŞ AZALDI

Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2022’de Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı toplam 73 milyon 472 bin 214 bin baş iken 2023’de 69 milyon 106 bin 753 başa geriledi. Türkiye’nin toplam hayvan varlığı 4 milyon 365 bin 481 baş azalarak yüzde 5,9 geriledi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI BİR YILDA YÜZDE 6,9 AZALDI

Küçükbaş hayvan varlığı 1 yılda yüzde 6,9 azalarak son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Küçükbaş hayvan varlığında bir yılda 3 milyon 902 bin 340 baş azalma oldu. 2022 yılında 56 milyon 265 bin baş olan küçükbaş hayvan varlığı 2023’te 52 milyon 363 bin başa düştü.

KÜÇÜKBAŞTA SON 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin küçükbaş hayvan sayısı 2020 yılında 54 milyon112 bin, 2021 yılında en yüksek seviye olan 57 bin 519 baş iken 2022’de 56 bin 265 bin başa düştü. 2023’te ise son 4 yılın en düşük seviyesi olan 52 bin 363 bin başa geriledi.

2023 yılında koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında azalarak 42 milyon 60 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında azalarak 10 milyon 303 bin baş oldu.