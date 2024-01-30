BoE’den dev bankaya büyük ceza

Kaynak: Patronlardünyası
BoE’den dev bankaya büyük ceza
İngiltere Merkez Bankası(BoE) gelen açıklamaya göre, HSBC Bank ve HSBC UK Bank'ın, uzun yıllar boyunca mevduat sahibi koruma kurallarındaki gereklilikleri düzgün şekilde uygulamadığı saptandı.

HSBC Bank'ın 2015-2022, HSBC UK Bank'ın ise 2018-2021 yıllarında söz konusu gereklilikleri uygulamada başarısız olduğu belirtildi.

Böylece, HSBC, mevduat koruma, tanımlama ve bildirimindeki başarısızlıkları sebebiyle 57,4 milyon sterlin para cezas uygulanmasına karar verildi.

Para cezası, BoE bünyesindeki İhtiyati Düzenleme Kurumunun (PRA) bugüne kadar verdiği en yüksek ikinci para cezası olarak kaydedildi.

BoE tarafından yapılan açıklamada, HSBC'nin, tespit edilen sorunlar hakkında yaklaşık 15 ay boyunca PRA'yı uyarmayarak usulüne uygun davranmadığı ve işbirliğine gitmediği paylaşıldı.

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