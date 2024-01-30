Doğal gazda şubat tarifesi belli oldu

Kaynak: AA
Doğal gazda şubat tarifesi belli oldu
BOTAŞ şubat ayına ilişkin doğal gaz tarifesini açıkladı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarifeye göre, doğal gazda şubatta geçerli olmak üzere mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarifesinde değişikliğe gidilmemesine karar verildi.

BOTAŞ'tan gelen bilgilere göre, konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 TL olarak aktarıldı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 TL, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirtildi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak aktarıldı.

dogalres.jpg

DOĞAL GAZDA FİYAT TARİFELERİ AYLIK OLARAK HESAPLANIYOR

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." değerlendirilmesi yapıldı.

İlgili Haberler
Dolar ve altın uçuşa geçti. Flaş... Flaş...
Kredi kartınız her an kapanabilir. Bankalar müşterileri uyardı
Emeklilik hayali kuran ev hanımlarının beklediği haber
Son Haberler
Fed’den ilk faiz indirimi ne zaman gelecek? Ekonomi
Fed’den ilk faiz indirimi ne zaman gelecek?
Lens solüsyonu her gün değiştirilir mi? Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi? Sağlık
Lens solüsyonu her gün değiştirilir mi? Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi?
Trafikte kadına bayıltan tokat! Rezalet Gündem
Trafikte kadına bayıltan tokat! Rezalet
Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden çıkan doktorları şaşırttı Sağlık
Baş ağrısı şikayetiyle gitti beyninden çıkan doktorları şaşırttı
Yoksullukta uçuyoruz. Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı Ekonomi
Yoksullukta uçuyoruz. Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı
Miras bekleyenleri terletecek yeni şart 'Bunu yapmayan tazminat ödeyecek' Ekonomi
Miras bekleyenleri terletecek yeni şart 'Bunu yapmayan tazminat ödeyecek'
Kredi kartı harcamaları yüzde 106 arttı: Vatandaş faiz ödeyerek geçinmeye çalışıyor Ekonomi
Kredi kartı harcamaları yüzde 106 arttı: Vatandaş faiz ödeyerek geçinmeye çalışıyor