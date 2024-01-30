Doğal gazda şubat tarifesi belli oldu

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarifeye göre, doğal gazda şubatta geçerli olmak üzere mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarifesinde değişikliğe gidilmemesine karar verildi.

BOTAŞ'tan gelen bilgilere göre, konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 TL olarak aktarıldı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 TL, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirtildi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak aktarıldı.

DOĞAL GAZDA FİYAT TARİFELERİ AYLIK OLARAK HESAPLANIYOR

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." değerlendirilmesi yapıldı.