Dolar ve altın uçuşa geçti. Flaş... Flaş...

Dolar/TL kuru sabah seansında 09.10’da 30,3610 lirada bulunuyor.

TL’de ki değer kaybının derinleştirmesiyle beraber kurda yükselişler hız kesmeden devam ediyor.

Bugün iki bölgede ekonomik veri akışının zayıf olduğu görülüyor.

Ancak yarın ABD tarafında takip edilecek olan Fed faiz kararı piyasaların radarında yer alıyor.

Fed’in faizleri sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakın takip edilecek.

EURO TARAFINDA DA YÜKSELİŞLER SÜRÜYOR

Euro/TL’de yükselişlerin haftanın ikinci ilkem gününde de devam ettiği görülüyor.

Euro/TL aynı saat diliminde 32,8798 seviyesini gördü.

Gram altın ise dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki toparlanma ataklarının etkisiyle 1.987 TL’yi gördü.

Çeyrek altın, 3,246 TL’de

Yarım altın, 6,496 TL’de

Cumhuriyet altın, 12.953 TL’de

İşlem görüyor..