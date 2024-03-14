Boeing çalışanının sır ölümünü Ardan Zentürk açıkladı! Mektupta neler yazdığını tek tek anlattı

Serhat Ağa
Boeing çalışanının sır ölümünü Ardan Zentürk açıkladı! Mektupta neler yazdığını tek tek anlattı
Gazeteci – yazar Ardan Zentürk, Boeing’de 32 sene görev yaptıktan sonra istifa eden ve şirketin ürün kaliteleri hakkında endişelerini söyleyen John Barnett’ın ölümüne dair olayları tek tek açıkladı.

ABD'nin South Carolina eyaletinde, Boeing şirketinin ürünlerinin kalitesi hakkında endişelerini dile getiren eski Boeing çalışanı John Barnett'ın cansız bedeni kaldığı otelin otoparkında bulundu.

Gizemli ölüm, dünyada geniş yankı bulurken olayın Barnett'ın mahkemeye ifade vermeye gitmek üzereyken olması soru işaretlerine neden oldu.

Gazeteci – yazar Ardan Zentürk, YouTube hesabından konuyla ilgili bir video yayımladı. Zentürk Boeing’de 32 sene görev yaptıktan sonra istifa eden ve şirketin ürün kaliteleri hakkında endişelerini söyleyen John Barnett’ın 2017’de ABD Federal Havacılık Komisyonuna (FAA) şikayetin detaylarını okudu.

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İŞLERİN YANLIŞ GİTTİĞİNE DAİR MEKTUP YAZMIŞ

Zentürk, Barnett’ın yazdığı mektubunda, Boeing’de işlerin yanlış gittiğini ve bir takım olaylar yaşanacağını ifade ettiğini söyledi. Barnett’ın durumu Federal Komisyon’a gönderdiğini ancak bir geri dönüş alamadığını da söyledi.

“STANDART ALTI PARÇALAR İNŞAA EDİLMEKTE OLAN UÇAKLARA TAKILIYOR”

Zentürk, o mektupta Barnett’in, “İşçiler, uçağı oluşturan parçaların takibini yapmıyor, prosedürleri de takip etmiyorlar. Kusurlu parçaların kaybolmasına neden oluyorlar. Standart altı parçalar, kutularından çıkarılıyor ve üretim hattındaki gecikmeleri engellemek için inşaa edilmekte olan uçaklara takılıyor. Boeing 787’lerin oksijen sistemlerinin ortalama yüzde 25’i bozuk. Acil durumda sistemler çalışmaz.” ifadelerini kullandığını belirtti.

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AVUKATLARI DA AÇIKLAMA YAPTI

Zentürk, Barnett’in ifade verme aşaması öncesi ölü bulunduğuna dikkat çekerek, Barnett’in avukatlarının açıklamasını da söyledi. Barnett’in avukatları Robert Turkewitz ve Brian Knowles, büyük şokta olduklarını ve Barnett’in asla intihar edecek bir insan olmadığını aksine yüksel moralli büyük bir mücadele sürdürdüğüne dikkat çekti.

“BUNUN SONUCUNDA BÜYÜK BİR MİSİLLEME İLE KARŞILAŞTI”

Avukatlar, “Barnett, mücadelesinin havacılık sektörü için çok önemli olduğunu biliyordu ve özellikle Boeing 787 Dreamliner’ın güvenlik sorunlarını ortaya çıkarma çalışıyordu. Bunun sonucunda büyük bir misilleme ile karşılaştı” dedi.

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