ABD askerleri Balkan ülkesine indi. Burnumuzun dibindeki ülkede gözlerden kaçan gelişme

Gazeteci-Yazar Ardan Zentürk, "Doğu Avrupa Cephesinde Yeni Dönem! Amerikan Askeri Moldova Toprağında!Nato Kötü Senaryo Hazırlığında" başlıklı yeni videosunu YouTube üzerinden yayınladı.

Zentürk, ABD'nin Moldova topraklarında ortak tatbikat yaptığını, bu tatbikatın Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetlerine karşı bir gözdağı olduğunu söyledi.

"AMERİKAN ASKERLERİ MOLDOVA TOPRAKLARINDA"

Zentürk, "Şu anda Amerikan askerleri Moldova topraklarında. NATO, Moldova'ya resmen asker indirmiş durumda. Amerika, Moldova ve Romanya ortak tatbikat yapıyor. 1 Nisan'da başlayan bu tatbikat 19 Nisan'a kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

"KRİZ ANINDAKİ ORTAK HAREKATLARDA HAZIRLIK YAPMAK..."

Moldova Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını da okudu. Zentürk, açıklamada, "Tatbikatına ana amacı, Moldova, ABD ve Romen özel kuvvetlerinin aralarındaki alan koordinasyonunu sağlamak ve kriz anındaki ortak harekatlarda hazırlık yapmaktır" denildiğini söyledi.