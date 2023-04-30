Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolü üstlendiği Boğa Boğa filmi geçtiğimiz hafta Netflix’te yayınlanarak en çok izlenenler arasında girdi. Boğa Boğa filmine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Boğa Boğa konusu nedir? Boğa Boğa oyuncuları kimler nerede çekildi?

Senaristliğini Hakan Günday’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak’ın oturduğu Boğa Boğa filmi geçtiğimiz günlerde Netflix’te yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in başrolünde yer alan Boğa Boğa filmine dair ayrıntılar merak ediliyor.

BOĞA BOĞA FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbullu bir iş adamı olan Yalın, finansal bir skandalın ardından eşi Beyaz ile birlikte Assos'a yerleşir.

Huzur ararken hayatı kabusa dönen Yalın, düşmanlarının her yerde olduğu anlar.

BOĞA BOĞA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ

Gürgen Öz

Funda Eryiğit

Kerem Arslanoğlu Hayat

Van Eck

Onur Gürçay

BOĞA BOĞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Boğa Boğa filminin çekimleri Çanakkale'de gerçekleştirildi.

BOĞA BOĞA FİLMİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

22 Nisan’da Netflix’te yayınlanan Boğa Boğa filminin fragmanı yayınlandı.