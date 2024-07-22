Boğaz manzaralı yalının videosu viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Boğaz manzaralı yalının videosu viral oldu

Bir sosyal medya kullanıcısının tanıttığı Boğaz manzaralı ve denize kıyısı bulunan yalı dairesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görenler bu muhteşem evi hayranlıkla karşıladı.

Sosyal medyada tanıtılan Boğaz manzaralı yalı dairesi, kısa sürede gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı ve detaylarıyla tanıttığı bu eşsiz yalı dairesi, denize kıyısı ve büyüleyici Boğaz manzarası ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Paylaşımda yer alan yalı dairesi, İstanbul Boğazı’nın muhteşem manzarasına sahip ve denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanıcısı, evin iç ve dış mekanlarını, lüks dekorasyonunu ve benzersiz manzarasını detaylı bir şekilde tanıttı.

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