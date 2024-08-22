Boğaz'daki villaya bakanlıktan uyarı

Kaynak: DHA
Boğaz'daki villaya bakanlıktan uyarı

Çevre Bakanlığı, Vaniköy'deki villa inşaatıyla ilgili İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne uyarı yazısı yolladı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne uyarı yazısı iletildiğini bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

- Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir.

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