Boğazı kesilerek öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

AA'da yer alan habere göre, dün Bulak Mahallesi Kayacan Caddesi'ndeki binanın 5. katında boğazı kesilmiş halde ölü bulunan M.C'nin cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.



Kılınan cenaze namazının ardından Sümbül Mahallesi'ndeki mezarlığa getirilen iki çocuk annesi 32 yaşındaki M.C'nin cenazesi, yakınları tarafından defnedildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.