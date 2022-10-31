Boğaziçi değil İmralı Film Festivali

Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü alan Özcan Alper ödül konuşmasında, “Asla savaş olsun demeyen barış diyen Şebnem Korur Fincancı, linç kampanyasına maruz kaldı” sözlerini kullanarak ödülünü Fincancı’ya armağan ettiğini açıkladı.

Pardon ama,

Şebnem Korur Fincancı sözde Ermeni soykırımını desteklerken mi BARIŞ dedi?

FETÖ’nün Ergenekon kumpaslarını desteklerken mi BARIŞ dedi?

Yine olsa Ergenekon davasına müdahil olurum derken mi BARIŞ dedi?

Uğur Mumcu’nun katillerine sahte işkence raporu düzenlerken mi BARIŞ dedi?

PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’e Genel Yayın Yönetmenliği yaparken mi BARIŞ dedi?

Bunların hiçbirinde BARIŞ demedi Fincancı.

Ama Fincancı, PKK’ya yakın Medya Haber TV’ye çıkıp TSK’nın kimyasal silah kullandığı yalanını söyledi.

Hem de PKK’nın kimyasal silahla öldü dedikleri teröristlerden birinin gülerken görüntüleri ortaya çıkmışken

Hem de yine PKK’nın sosyal medya hesabından öldüğü iddia edilen diğer teröristin hastalıktan öldüğü açıklanırken yaptı bunu.

Şebnem Korur Fincancı hiçbir zaman BARIŞ demedi ama bulduğu her fırsatta PKK propagandası ve TÜRK DÜŞMANLIĞI yaptı.

Peki sen “KARANLIK GECE” filmiyle en iyi yönetmen ödülünü alan Alper, sen olayları saptırarak sanki mazlum olan pür-ü pak olan sizmiş gibi yaparak kime ve neye hizmet ediyorsunuz?

Peki sizin konuşmanızı avuçları patlarcasına alkışlayan sözde aydın ve entelektüel takımı kime hizmet ediyor?

Bu vatanın ekmeğini yiyerek, suyunu içerek, her türlü imkanından yararlanarak bugünlere gelen ve terör örgütü propagandasına destek olan sözde sanatçılar kime hizmet ediyor?

Bu devletin okullarında okuyup, devlet kanalında bir dizide oynayan ve bizim vergilerimizle maaşını alan ve terör propagandasına “mazlumluğu savunuyormuş gibi yaparak” destek olan sözde oyuncular kime hizmet ediyor?

Sormak istiyorum.

Bu etkinlik bir film festivali mi yoksa PKK’ya methiye festivali mi?

Alper’den sonra kürsüye çıkan Selcen Ergün, Alper’e tepki gösteren Burak Haktanır’a "Çok eril bir dil kullanıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Eril bir dil mi?

Ne dedi Burak Haktanır, terör sevicileri öven Alper’e

Alper’in savunduğu kadının TSK’ya iftira attığını ve PKK sayfalarında Fincancı’nın desteklendiğini söyledi.

Yalan mı bu, erillik bunun neresinde?

Konu saptırmakta üstünüze yok.

Yine aynı şeyi yapıyorsunuz ama yemezler.

Kürsüye çıkıp sakin sakin konuşarak terör seviciliğinizi masumlaştıramazsınız.

Sanki hakkı yenen sizmişsiniz gibi yapamazsınız.

Bu toplumun sinir uçlarıyla oynayıp insanları çileden çıkardıktan sonra sesinizi kısarak konuşmanız sizi ne haklı yapar ne de masum.

Bıktık artık bu liboş solcu sanatçı takımının eli kanlı terör örgütlerini dahi masumlaştırma çabalarından.

Siz bu devletin her türlü imkanından yararlanıp bir eliniz yağda bir eliniz balda sözde entel muhabbetlerinizi yaparken ana kuzuları şehit oluyor, şehit evlerine kor ateş düşüyor.

Bırakın bizden biri gibi davranmayı çünkü hepimiz biliyoruz ki bizden değilsiniz.

Bırakın eli kanlı bebek katillerini masumlaştırmaya çalışmayı.

Ödül törenlerinizi Kadıköy’de değil, İmralı’da yapın.

Ödülleri de bebek katili APO dağıtsın.

Festivalinizin adı da Boğaziçi değil İmralı Film Festivali olsun.

Elinde silah olanları yaşam naraları atarak savunmayı bırakın!

Bırakın masumiyetin arkasına saklanmayı

ÇÜNKÜ HİÇBİRİNİZ MASUM DEĞİLSİNİZ.