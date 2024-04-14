Yabancı öğrencilerin ikamet oyunu

Suriyeli ve İranlılar başta olmak üzere uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye kabul şartlarının ülkenin geleceği için nasıl bir tehlike barındırdığını yazıp duruyoruz!

YÖK, uyarılarımıza alakasız cevaplar verip duruyor her seferinde!

Biz diyoruz ki, 301 bin yabancı öğrenci var ülkede, onlar diyor ki, hayır 336 bin yabancı öğrenci var!

Biz diyoruz ki, ne idüğü belirsiz tipler öğrenci sıfatıyla doluyor ülkeye, onlar diyor ki “Gurur duyuyoruz onlarla”.

Biz diyoruz ki, öğrenci kisvesi altında kalıp kalabildikleri kadar ülkemizde kalıyorlar, sonrasın istihdama da ortak oluyor, onlar diyor ki “Biz dünyanın vicdanıyız”!

Kendi vatandaşının mağduriyetine kulaklarını tıkayanlar, yabancıyla “gurur duyuyor”, “koca yürekleriyle” onları kucaklıyor!

Kendi vatandaşına bırakın burs vermeyi bir de GSS borcu çıkartanlar, yabancı için seferber oluyor!

Burs üstüne burs çıkartıyor yabancıya.

Gariban köylünün ürettiği ürünün vergisiyle yabancıya burs yağdırıyorlar!

“Çık dışarıya oku, gel” dedikleri öğrencilere “sizin denkliğinizi kabul edemeyiz, Türkçe okumuşsunuz” falan diyorlar!

Hep uyardık, bunların çoğu öğrencilik için gelmiyor diye, ama kulakları tıkadılar, kafalarını başka yöne çevirdiler!

Ancak kendileri yayınladıkları belgede bu durumu itiraf etti!

Uluslararası öğrencilerin öğrenciliği kullanarak Türkiye’de ikamet izni alarak kalmaya devam ettikleri YÖK belgesiyle tescillendi.

Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı yeni kararla uluslararası öğrencilerin Türkiye’de kalabilmek için öğrencilik haklarını nasıl kullandığı itiraf edildi resmen.

YÖK’ün yürütme kurulu kararında belirtildiği üzere, uluslararası öğrenciler, tek ders bırakıp sürekli öğrenciliklerini “aktif” göstererek Göç İdaresi’nden ikamet izni talep ediyor!

Eeeeee “değerli öğrencimiz” elde ettiği bu hakla YÖKSİS’te sürekli aktif statüde olacağından süresiz bir şekilde ikamet izni talep etme hakkına sahip oluyor!

“Süresiz ikamet izni”!

Sonrası malum istihdama da ortak oluyorlar!

Kiraların artmasına da neden oluyorlar!

Neden oldukları güvenlik sorunlarına ise hiç değinmiyorum herkesin malumu!

İşte bu suistimali önlemek için YÖK bir karar alıyor ve diyor ki “artık bu öğrencilerin durumu aktif değil, pasif olarak sistemde gözüksün”!

Bu kararı ne zaman alıyorlar Mart 2024’te!

İş işten geçtikten sonra, ülke yabancılarla doldurulduktan sonra.

Vatandaşın burnuna kadar geldikten sonra.

Gelenleri geri gönderemeyeceğine göre, yenilerini almaya da gerek yok!

Kalanlar, yetecektir demografiyi değiştirmeye zaten!