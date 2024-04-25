Tanzanyalı “zeki öğrenci” akınına hazır olun!

Hepiniz hazır olun, 350 bin yabancı öğrenci yetmiyormuş gibi şimdi de Tanzanyalı “zeki öğrenciler” akın edecek Türkiye’ye!

Türkiye ile Tanzanya arasında yapılan anlaşmaya göre, bu öğrencilere burs da verilecek!

Hani şu Türk öğrencilere vermemek için kırk takla atılan burs var ya heh işte o!

Bu ülkenin öz evladından esirgenen yabancıya yağdırılıyor adeta!

Hatırlarsınız yabancı öğrenci sayıları ve yabancı öğretim üyelerinin durumlarıyla ilgili birçok yazı yazdım!

Kimler kimler vardı bu öğrenciler arasında?

Suriyeli, Surinamlı, Burundili, Zambiyalı, Afganistanlı, Togolu, Tanzanyalı, Sudanlı, Ruandalı liste böyle uzuyor gidiyor!

Komorlar Birliğinden aramıza katılan yarışmacı arkadaşlar da var!

Burkina Faso’dan gelen var, Kosta Rika’dan gelen var, Sierra Leone’den gelen var, Moritanya’dan gelen var!

Gelen gelene bilim merkezi ülkemize!

Tabii bunlar kimlikleri, uyrukları bilinenler!

Bir de uyruğu bilinmeyen YÖK kayıtlarında “vatansız” diye geçenler var!

Tam 48 vatansız öğrenci!

Nereden geldikleri, kim oldukları bilinmiyor!

Şimdi bunları yazdığımızda YÖK Başkanı çıkıp yabancı öğrencilerle gurur duyduğunu açıkladı!

“Dünyanın vicdanıyız” falan dedi ve nazire yapar gibi hemen hemen her gün yabancı öğrencilerle fotoğraflar paylaştı hesabından!

Resmi açıklamalara göre, 1 ayda tam 14 bin yabancı öğrenci daha geldi ülkeye!

İtirazımız niteliksiz yabancı öğrenci ve öğretim üyelerine!

Bunu her seferinde söyledik!

1 ayda gelen 14 bin yabancı uyruklunun kaçı niteliklidir acaba?

Gelenleri görüyoruz YÖK’ün resmi verileriyle ortaya çıkıyor.

İkamet izni almak için alttan bir ders bırakıyorlar, öğrenci kaydı yaptırıyorlar ama okulla alakaları yok!

YÖK’ün yürütme kurulu kararında belirtildiği üzere, uluslararası öğrenciler, tek ders bırakıp sürekli öğrenciliklerini “aktif” göstererek Göç İdaresi’nden ikamet izni talep ediyor!

Eeeeee “değerli öğrencimiz” elde ettiği bu hakla YÖKSİS’te sürekli aktif statüde olacağından süresiz bir şekilde ikamet izni talep etme hakkına sahip oluyor!

Sosyal medyada ne idüğü belirsiz birçok danışmanlık firması var!

Öğrencilere ikamet sorununu halletme vaadinde bulunuyor!

Hatta bazıları var ki geri gönderme merkezinden dahi çıkarabileceğini iddia ediyor yabancı uyrukluları!

Hatta bir videoda ikamet izni reddedilen bir yabancıyı nasıl öğrenci kaydı yapılarak izin alındığı falan anlatılıyor!

Anlayacağınız hiçbir şey gizli değil, aleni açık açık!

Şimdiden Tanzanya’nın “güzide öğrencilerine” kucak açıyorlar!

Türk öğrenciler mi?

Binbir zorluk içinde okusun, dirsek çürütsün!

Sonra asgari ücrete çalışmaya mecbur kalsın!

Burs verilen Türk öğrenciler ya çalışmak zorunda ya da aile desteğine muhtaç kalırken kaldıkları devlet yurduna dahi para ödüyor!

Devlet verdiği bursun bir kısmını yurt parası olarak Türk öğrenciden geri alıyor!

Yabancı uyruklular ise geliyor bedava yiyor, içiyor, kalıyor ve sonra gitmiyor tabi ki!

Kalıyor burada istihdama da ortak oluyor!

Asgari ücrete çalışıp 5 kişi bir arada kalıyor, kiraların da yükselmesine neden oluyorlar!

Ülkemize fayda sağlayacaklarına zararları dokunuyor niteliksiz yabancı uyruklu öğrencilerin!

Ama her ne hikmetse Türk’e sırtını dönen devlet büyüklerimizi niteliksiz yabancı uyruklu öğrencilere kucak açıyor, hasretle kucaklıyor!