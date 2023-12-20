Boğaziçi Üniversitesi yine hedefte: İİBF kapatılacak

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gizem Ertürk
Boğaziçi Üniversitesi yine hedefte: İİBF kapatılacak
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin (İİBF) kapatılarak işlevsiz hale getirilmesine yönelik girişim tepki çekti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün gerçekleşecek senatoda gündem konularından birinin Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi ve Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak iki ayrı fakülte yapılması ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kapatılması olduğu öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi, zengin akademik mirası ve değerleriyle Türkiye’nin en prestijli eğitim ve kültür kurumlarından biridir. Ancak, son üç yılda, örneği görülmemiş bir saldırı altında kalmıştır. Bu saldırının en son ve en ciddi adımı üniversitemizin temel direklerinden biri olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin (İİBF) kapatılarak işlevsiz hale getirilmesi tehdididir.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak, üniversitemizin özgün ve özgür ruhunu, bilim, dayanışma ve çeşitliliği savunan değerlerini korumak amacıyla Boğaziçi ruhuna aykırı olan bu keyfi ve temelsiz planın derhal geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz”

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