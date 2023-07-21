Boğaziçi yönetimi öğrencileri çaresiz bıraktı: Aralarında depremzedelerin de olduğu öğrencilere yurt çıkmadı

Gerçek Gündem’de Melisa Gülbaş imzalı habere göre, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ve ‘kayyum rektör’ olarak nitelendirilen Naci İnci yönetimi tarafından, 2023-2024 akademik yılı hazırlık ve lisans öğrencilerinin yurt başvuru sonucunu açıkladı.

“Şehir dışından gelen her öğrenciye yurt hakkı tanıyacağız ve hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız” diyen yönetim, bu sefer okulun yurtlarda kalan öğrencilerini bile yurtsuz bıraktı.

Yurtlara yerleşemeyip açıkta kalan öğrenciler ise ne yapacaklarını bilmiyor. Pek çok öğrenci okulunu dondurmayı dahi düşündüğünü söylüyor.

YURT ÇIKMAYAN ÖĞRENCİLER KİRALIK EV BAKIYOR ANCAK…

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri büyük bir barınma kriziyle karşı karşıya. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 1. Kuzey Yurdu, 2. Kuzey Yurdu, 1. Kilyos Yurdu ve Kilyos Otel Yurdu’na öğrenci kabul edilmeyeceğini açıklayan yönetim, binalara güçlendirme çalışmasının yapılacağını açıklamıştı.

1.Kuzey yurdu 459, 2.Kuzey yurdu 443 kişiden oluşuyordu. 1. Kilyos Yurdu ise 444 kişilik kapasiteye sahipti.

Yurtlara yerleşemediği için kiralık evlere baktıklarını söyleyen öğrenciler ise kirayı karşılayacak durumlarının olmadığını ifade ediyor. Çünkü üniversitenin bulunduğu Rumelihisarüstü’nde en düşük kira 20 bin TL. Kira fiyatları 90 bin TL’ye kadar çıkıyor.

ÖĞRENCİLER BARINMA KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

Gerçek Gündem’e konuşan Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK) Yurtlar ve Çalışma Komisyonu’ndan Bulut Güner, Boğaziçi öğrencilerinin büyük bir barınma kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Önceki yıla göre toplam yurt kapasitesinde yaklaşık bin 200- bin 300 kişilik azalma olduğunu söyleyen Güner, açıkta kalan öğrenci sayısının beklenilenden daha fazla olduğunu ifade etti.

YURT BURSU ALAN VEYA DEPREMZEDE OLAN ÖĞRENCİLER AÇIKTA KALDI

“Okul yönetiminin bizimle paylaştığı bilgilere göre öğrenciler yerleştirilirken öncelikle sosyoekonomik statüleri ve hangi sınıf oldukları dikkate alındı” diye konuşan Güner, yurt bursu alan veya depremzede olan pek çok 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin de açıkta kaldığını söyledi.

Okulun yurt hakkı ve kura hakkı önceliğini kimlere tanıdığı konusunda şeffaf veriler paylaşmadığını söyleyen Güner, “Okul sosyoekonomik puanın öncelikli olduğunu söylese de öğrencilerden duyduğumuz kadarıyla hangi sınıf oldukları daha önemliymiş gibi görünüyor. Öğrencilerin çoğu sonuçlardan şüpheli” dedi.

“YÖNETİM TÜM ÖNERİLERİ REDDETTİ”

Güner, ÖTK Yurtlar Çalışma Komisyonu olarak öğrencilerin yurt koşullarının iyileşmesi ve yaşanacak yurt krizi ile ilgili okula alternatif çözüm önerileri sunmaya çalıştığını söyledi. Ancak yönetim hiçbir gerekçe göstermeyerek tüm önerileri reddetti.

“Okul yönetimine Uçaksavar Lojmanlarından depreme dayanıklı D Bloğun kriz boyunca öğrencilere açılmasını önerdik. Depreme dayanıklı ÖİD, Rektörlük ve Kuzey'deki idari binaların yurda çevrilmesini, Superdorm karşısındaki otopark arazisine prefabrik yurtlar kurulmasını önerdik” diye konuşan Güner, bundan sonraki süreçte de çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

“BAZI ODALARDA 18 ÖĞRENCİ BİLE KALABİLİR”

Yurt odalarına üçlü ranzaların yapılmasının planlandığını belirten Güner, Boğaziçi’ndeki kulüp odalarının bile yurt odasına dönüştürüleceğini söyledi:

“1. Erkek yurdunun altındaki kulüp odaları yönetimin planladığı gibi yurt odasına dönüştürülürse yatakhane gibi olacak ve aralarında 12 kişilik odalar bile olacak. Bazı odalarda 18 öğrenci bile kalabilir.”

“YURT ÇIKMAZSA OKULUMU DONDURMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Gerçek Gündem’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 3’üncü sınıf öğrencisi, yurtsuz kalan öğrencilerden biri. Kendisine ve çevresindeki hiçbir arkadaşına yurt çıkmadığını söyleyen üniversite öğrencisi, iki yıldır 3. Kuzey Kız Yurdu’nda kalıyor.

Zorunlu stajını yapan ve ekonomik şartlardan dolayı eve çıkma durumunun olmadığını söyleyen üniversite öğrencisi eğer kendisine yurt hakkı tanınmazsa okulunu donduracağını söylüyor.

“OKULUN NEREDEYSE YARISINI YURTSUZ BIRAKMAK BÜYÜK HAKSIZLIK”

Yurt hakkı tanınmayan öğrenciler arasında depremzede öğrenciler de bulunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi depremzede olmasına rağmen yurda yerleştirilemedi.

İki yıl boyunca Boğaziçi’nin yurtlarında kaldığını söyleyen Adanalı depremzede, “Ben ve diğer arkadaşlarımın önceliği her zaman için okula yakın bir yerde ikamet edebilmekti. Şu an durum çok ciddi. Neredeyse hiçbir 3 ve 4’üncü sınıfa yurt çıkmadı. Yurtta kalamazsam ne yapacağımı inanın şu anda kestiremiyorum, bu derece mağdur ediliyor olmamız şu anlık bende şok etkisi yarattı. Okulun neredeyse yarısını yurtsuz bırakmak, bu öğrencilerin ekonomik durumlarını gözetmemek büyük haksızlık” diye konuştu.

“DEPREMİN ETKİLERİNİ HALA HİSSEDİYORUZ”

Depremzede öğrencilere ayrıcalık tanınması gerektiğini söyleyen üniversite öğrencisi, depremin etkilerini hala hissettiğini ifade etti ve ekledi:

“Ben ve benim gibi öğrenciler en az 1 yıl daha desteklenmeli. Zaten yeni yeni toparlanıyoruz, bir de bu yurt sorunu bizi çok daha kötü etkileyecek.”

“1 VE 2’NCİ SINIFLARA DA YURT ÇIKMADI”

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi de yurda yerleşemeyenler arasında. Boğaziçi’ne başladığından beri okulun yurtlarında kaldığını ifade eden üniversite öğrencisi, şimdiden kiralık evleri araştırmaya başladığını söyledi.

Üniversite öğrencisi, “Yakın arkadaşlarımın hiçbirine yurt çıkmadı. Konuştuğum 10 kişiden sadece 1 veya 2 kişiye yurt çıktı ki biz sadece 4’üncü sınıfların tehlikede olduğunu düşünüyorduk fakat 1 ve 2’nci sınıflardan da yurt çıkmayan kişiler var” dedi.