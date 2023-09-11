Boğaziçi’nde skandal atama. Kimya mühendisi kendisini psikoloji bölüm başkanlığına atadı

Kayyum tartışmalarıyla sık sık gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni bir skandal ortaya çıktı. Kimya mühendisi dekan, kendisini psikoloji bölümünün başına atadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Boğaziçi’nde skandal atama. Kimya mühendisi kendisini psikoloji bölüm başkanlığına atadı

Kayyum, barınma krizi, pahalı ücretler ve şüpheli atamalarla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi'nde sular durulmuyor. Üniversitede son olarak Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Boz kendisini "Psikoloji Bölüm Başkanı" olarak atadı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni bir skandal meydana geldi. Psikoloji alanında bölüm öğretim üyesi ve bölüm başkanı olan Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alındı. Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Boz, Tekcan'ın yerine kendini atadı.

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"KABUL EDİLEMEZ"

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Türk Psikologlar Derneği (TPD) yaşananlara tepki gösterdi. TPD'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bölüm öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan’ı herhangi bir gerekçe göstermeden bölüm başkanlık görevinden alan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı (ve İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğretim üyesi) Prof. Dr. İsmail Boz’un kendisini Psikoloji Bölüm Başkanı olarak atadığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun psikoloji bölümlerine akreditasyon vermek üzere yetkilendirmiş olduğu Türk Psikologlar Derneği olarak, elli yıllık bir geçmişe sahip Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ndeki bu durumun lisans ve lisansüstü eğitim kalitesi ve liyakat prensipleri açısından kabul edilebilir olmadığını vurgulamak isteriz.

Ruh sağlığı da dahil olmak üzere çok farklı alanda çalışan mezunlar yetiştiren psikoloji bölümlerinin yönetiminin psikoloji alanında herhangi bir eğitim ve donanımı olmayan kişilere bırakılması kabul edilemez.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanlığı görevinin, evrensel liyakat prensipleri çerçevesinde ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği uyarınca bu görevi hakkıyla yerine getirme yetkinliği olan bir Psikoloji Bölümü öğretim üyesine tevdi edilmesini talep ediyoruz.

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