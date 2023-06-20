Boğazına şeker kaçan çocuğa itfaiye eri müdahale etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde ilçesinde boğazına şeker kaçan 6 yaşındaki çocuğa itfaiye eri müdahale etti.

Boğazına şeker kaçan çocuğa itfaiye eri müdahale etti

E.E. isimli 6 yaşındaki çocuk, annesiyle birlikte Yarenlik Alanı’nda yürürken bir anda boğazını tutmaya başladı. Ağzında bulunan şekerin boğazına kaçtığı anlaşılan çocuğu fark eden Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli Doğan Andıl, çocuğu kucaklayarak hızlı şekilde yakın noktada bulunan Kızılay kan alma merkezine götürdü.

Burada sağlıkçılar tarafından müdahale edilen çocuğun boğazına kaçan şeker çıkartıldı. Erken davranılması nedeniyle olumsuz bir sonuç yaşanmayan olay sonrası korkan küçük çocuğa ve annesine su ikram edildi. (İHA)

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