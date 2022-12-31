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Bogdanovic Fenerbahçe'ye dönüş sinyalini verdi

Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdan Bogdanovic, Trendbasket'e verdiği röportajda kariyeri, Fenerbahçe'ye dönüşü, sakatlıktan dönüşü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 12:22
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Bogdanovic dönüş sinyalini verdi: Onları özlüyorum

Bogdanovic Fenerbahçe'ye dönüş sinyalini verdi
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Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Bogdan Bogdanovic, Trendbasket'e verdiği röportajda kariyeri, Fenerbahçe'ye dönüşü, sakatlıktan dönüşü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe formasıyla son sezonunda 14.6 sayı - 3.8 ribaund - 3.6 asist ortalamaları tutturan Bogdanoviç, THY Euroleague şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu. Üç sezon Fenerbahçe forması giyen Sırp oyuncu, iki lig, bir Euroleague şampiyonluğu elde etti. Bogdanoviç, BSL final serisinin de en değerli oyuncusu seçilmişti. 

SAKATLIK SÜRECİM ZOR GEÇTİ

Sakatlığından dolayı tekerlekli sandalye ile basket attığını dile getiren Bogdanovic "Özellikle başlarda sakatlık dönemi zorlu geçti. Şu an tekrar basketbol oynayabildiğim ve geri döndüğüm için mutluyum. İyi durumdayım. Şu anda sadece sağlığıma odaklanıyorum. 7 aydır sahalardan uzaktım. Evet bu sahalardan en uzak kaldığım süre oldu. Yine de topa dokunmanın bir yolunu bulurdum. Bir süre sandalyeden basket attım. İkinci ayda artık ayakta duruyor, dizlerimi büküyor ve zıplıyordum" dedi.

NBA ÇOK FARKLI

NBA'nın Avrupa'dan farklı olduğunu dile getiren Bogdanovic "NBA’de yıl içindeki maç sayısı daha fazla olduğu için yorgunluk oyun tarzınızı etkileyebiliyor. Çünkü EuroLeague’deki kadar dinlenme ve antrenman yapma şansınız yok. Seyahatler de benim için ayarlanması gereken bir şeydi.Bunların yanı sıra ligde daha çok para ve daha çok insan var. Burası farklı bir lig. Sonuçta basketbol bu ülkeden çıkmış bir spor. Amerikalılar bu sporu geliştirdi ve Avrupa takip etti" dedi.

FENERBAHÇE'Yİ ÖZLÜYORUM

Fenerbahçe'yi özlüyor musun sorusuna  ise ”Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Çok iyi durumdalar ve çok iyi oynuyorlar. Takım olarak iyi bir kimyaları var. Oraya döner miyim bilmiyorum ama onları özlüyorum. Umarım yollarımız yeniden kesişir. Onları özlüyorum. Gerçekten özlüyorum" yanıtını verdi.

 

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