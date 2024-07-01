Boğulma tehlikesi geçiren genci dalgıçlar kurtardı

Kaynak: İHA
Boğulma tehlikesi geçiren genci dalgıçlar kurtardı

Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde denize giren Özkan Akın (25), şiddetli dalgalar nedeniyle karaya çıkamayınca boğulma tehlikesi yaşadı.

Olay yerine gelen dalgıçlar, Akın’ı kurtararak güvenliğe aldı.

Olay, Golf Kulübü mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Akın, kısa süre sonra akıntıya kapıldı. Rüzgarın etkisiyle dalgaların şiddetlendiği Karadeniz'de karaya yüzemeyen Akın’ı gören vatandaşlar hemen 112'yi aradı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi olay yerine sevk edildi. Cankurtaranlar da Akın’a müdahale etti. Kolluk kuvvetleri, Akın'ı polis botuna alarak karaya çıkardı.

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