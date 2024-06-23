Boğulmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: DHA
Boğulmaktan son anda kurtuldu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı Plajı’nda boğulma tehlikesi geçiren Duru A. (10) son anda kurtarıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Korkunç olay, öğle saatlerinde Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı Plajı'nda yaşandı.

Ailesiyle serinlemek için denize giren Duru A., panik yapınca boğulma tehlikesiyle burun buruna geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri geldi.

Küçük çocuk, ailesinin ve çevredekilerin yardımıyla denizde boğulmanın kıyısından kurtuldu.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılan Duru A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi

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