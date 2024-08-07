BoJ’dan güçlü güvercin mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
BoJ’dan güçlü güvercin mesajı

Finansal piyasalardaki volatilitenin aktörlerinden Japonya Merkez Bankası, tarihi volatilite sonrasında ilk defa güvercin mesaj vererek piyasaları rahatlattı.

Bankanın başkan yardımcısı Shinichi Uchida yurt içi ve küresel sermaye piyasalarındaki aşırı volatiliteye vurgu yaparak şimdilik mevcut faiz seviyelerinde parasal gevşemeyi korumaları gerektiğine inandığını belirtti.

Uchida Japon otoritelerin herhangi bir karar vermeden önce piyasaların sakinleşmesini bekleme lüksü olduğunu söyledi.

Başkan yardımcısı Avrupa ve ABD’deki faiz artışı süreçlerinin aksine Japon ekonomisi, merkez bankasını eğer faiz artırmassa eğrinin gerisine itecek bir durumda olmadığını, sonuç olarak banka finansal ve sermaye piyasalarının dengesiz olduğu bir zaman faiz artırmayacağını söyledi.

Meiji Yasuda Research Institute ekonomisti Yuichi Kodama, bu açıklamaya göre sene sonundan önce faiz artırımı yapılmayacağını varsaymanın erken olacağını düşündüğünü olası bir artış Japonya ile ABD’deki ekonomik eğilimlere bağlı olacağını ve BOJ’un sene sonundan önce faiz oranlarını %0,5’e yükselteceğine inandığını belirtti.

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