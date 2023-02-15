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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 10:39
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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
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Otoyolda gece başlayan kar yağışı, sabah saatleri itibarıyla Bolu Dağı Tüneli, viyadükler, Bakacak ve Abant kavşağında, D-100 kara yolunda ise Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde tipiye dönüştü.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Bölgede görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları için uyarıyor.

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