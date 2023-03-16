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Bolu depremi İstanbul depremini tetikler mi. AFAD açıkladı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar Bolu’da meydana gelen depremin İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceğini sorusunu cevapladı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:55
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Bolu depremi İstanbul depremini tetikler mi. AFAD açıkladı

Bolu depremi İstanbul depremini tetikler mi. AFAD açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tatar, "Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu'na bağlı küçük kısa bir kol üzerinde meydana geldi. Bu büyüklükteki depremlerin, İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi'nin içinden geçen fayları tetiklemesi söz konusu değildir" dedi

Tatar ayrıca, şu ana kadar 17 bin 750 artçı sarsıntının meydana geldiğini açıkladı.

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