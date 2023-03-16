Bolu depremi İstanbul depremini tetikler mi. AFAD açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tatar, "Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu'na bağlı küçük kısa bir kol üzerinde meydana geldi. Bu büyüklükteki depremlerin, İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi'nin içinden geçen fayları tetiklemesi söz konusu değildir" dedi

Tatar ayrıca, şu ana kadar 17 bin 750 artçı sarsıntının meydana geldiğini açıkladı.