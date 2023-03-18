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Naci Görür bu sefer zemini sağlam yerleri açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminde şiddeti en az hissedecek ilçelerin kuzeydeki yerler olduğunu açıkladı. 

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 10:01
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Naci Görür İstanbul depreminde zemini sağlam yerleri açıkladı

Naci Görür bu sefer zemini sağlam yerleri açıkladı
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Eski kayaların olduğu yerler sağlamdır.  Kadıköy’den kuzeye gidince sağlam zeminleri görüyorsunuz. Söz gelimi Çamlıca’daki zemini sondajla bile zor kazarsınız." diye konuştu. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depreminde. Olası İstanbul depremi için uyarılar art arda gelmeye devam ediyor. 

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e tv100'deki “Sesimi Duyan Var Mı?” programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. 

Görür, "İstanbul’da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz" dedi.

Görür, olası depremin şiddetinin en fazla hissedileceği ilçeleri açıkladı.

"DEPREMİN ŞİDDETİNİ EN AZ HİSSEDECEK İLÇELER KUZEYDEKİ YERLERDİR"

Görür'ün olası İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

"İstanbul’da beklediğimiz deprem minimum 7,2, maksimum 7,6’dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor. 

İstanbul’da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz.

Avrupa yakasında daha fazla hasar olacak. İstanbul’da depremin şiddetini en az hissedecek ilçeler kuzeydeki yerlerdir. 

Oralarda da 7-8 şiddetini bulan yerlerde vardır. Istranca’lara doğru giderseniz bu daha da düşer. Güney’de en fazla 9, Kuzey’de ise 6’ya kadar varır.

"ESKİ KAYALARIN OLDUĞU YERLER SAĞLAMDIR"

Eski kayaların olduğu yerler sağlamdır. Özellikle sahilde plaj kumları ve vadilerin olduğu yerler hariç. 

Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal, Kadıköy’den kuzeye gidince sağlam zeminleri görüyorsunuz. 

Söz gelimi Çamlıca’daki zemini sondajla bile zor kazarsınız. 

Ataşehir zemini pek sağlam değil. Avcılar’da kabul edilebilir nitelikte, inşaat yapılabilir niteliktedir. 

Ama kimi yerlerde sıvılaşmanın olabileceği, deprem etkisini büyütebilecek yerler vardır. Buralarda depremin etkisi fazlalaşır.

Büyükçekmece, Küçükçekmece çevresinde en ufak bir şey yapsan kayıyor."

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