Bolu-Mudurnu yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Bolu-Mudurnu yolunda feci kaza

Bolu-Mudurnu yolunda kontrolden çıkan bir Tofaş marka otomobil, bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu.

Kazada sürücü Hüseyin Sarıgül yaralandı, ancak oğlu Mehmet Sarıgül (27) hayatını kaybetti. Kaza, Gövem köyü mevkiinde meydana geldi. Araç, Mudurnu istikametinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve bariyerlere çarparak savruldu.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, Mehmet Sarıgül'ün cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.