Bolu TEM'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Bolu TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak çimenlik alana savruldu. Kazada sürücü yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Bolu TEM'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, TEM otoyolu Gerede ilçesi Dorukkaya mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 06 FJM 72 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Yavuz P. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç takla atarak yol kenarındaki çimenlik alana savruldu. Kazada Yavuz P. yaralanırken araçta bulunan eşyalar ise etrafa saçıldı.

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Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

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Araç kullanılamaz hale gelirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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