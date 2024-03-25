Bölücü örgüt yandaşlarından Belçika'da büyük provokasyon. 'Türk gençlerine de saldırmışlardı'

Belçika’da PKK’lı teröristler, nevruz kutlamaları adı altında PKK bayrağı açıp Türk gençlere sataşmıştı. Türk gençlerden nasibini alan teröristler, dayak yiyerek olay yerinden kaçmıştı.

Yaşanan olaylar sonrası Belçika’da bir araya gelen teröristler, Türk gençlerin bulundukları kafelere haince saldırılar düzenledi.

“GÖRDÜKLERİ TÜRK ARAÇLARA SALDIRIYORLAR. ORADA MÜTHİŞ BİR DAYANIŞMA VAR”

Bununla da yetinmeyen teröristler, sosyal medya hesabı X’den gerçekleştirdikleri sohbette Belçika’yı açıkça tehdit etti.

Teröristler sosyal medya platformu X’de gerçekleştirdikleri sohbette,”Bizlerden ve onlardan baya yaralılar var. Bizimkiler ulaşamıyorlar oraya. Bizimkiler şişe bar dedikleri nargile kafelere saldırmışlar. Gördükleri Türk araçlara saldırıyorlar. Orada müthiş bir dayanışma var. Avrupa’nın her yanından bizim arkadaşlar yola çıkmış. Biz şuan bir kıvılcım bekliyoruz bir haber bekliyoruz. Kendi kafamıza göre bir iş yapmak istemiyoruz. Ben bunu çok kısa bir şey söyleyeceğim. Biz bu olaylara alışığız yabancısı değiliz. Bu olaylara karşılık vermeye de alışığız. Biz Laz Kemal’in ardılarıyız. Vallahi Billahi Tallahibiz PKK’nin çocuklarıyız” ifadelerini kullandı.

“O BELÇİKA’YI TERS DÜZ ETMESİNİ BİLİRİZ”

Teröristler, yaptığı sohbette Belçika’yı da tehdit etti. PKK’lı bir terörist, ”Biz önderliğe söz vermiş gençleriz. Bizim bir canımız var o da feda olsun. Belçika’nın 10 bin kat nüfusu kadar biz oraya akın etmesini biliriz. O Belçika’yı ters düz etmesini biliriz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Pazar günü Leuven kentinde düzenlenen Nevruz kutlamasından dönen PKK destekçileri Heusden-Zolder'de arabalarında terör örgütü bayrakları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle Türklerin yoğunlukla yaşadığı caddeden sloganlar eşliğinde geçti. Bu duruma tepki gösteren Türklerle konvoydakiler arasında arbede yaşandı.

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, yerel basına yaptığı açıklamada, olayların, PKK yandaşlarının konvoyu sırasında bir Türk gencin saldırıya uğraması sonucunda başladığını, bunun sosyal medyadan hızla yayılması üzerine olayların büyüdüğünü anlattı.

Yzermans, durumun halihazırda kontrol altına alındığını, polisin sabaha kadar devriye gezerek teyakkuzda kalacağını kaydetti.

Polis, olayların sıçradığı Houthalen-Helchteren ilçesinde gruba tazyikli suyla müdahale etti.

Öte yandan olaylara karışan 2 PKK’lının yakalandığı öğrenildi.