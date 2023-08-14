Bolu’da 24 dönümlük buğday tarlası küle döndü

Yangın, Dörtdivan ilçesine bağlı Dülger köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dülger köyü yakınlarında bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Tarladan dumanlar yükseldiğini fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Sıcak havanın da etkisiyle buğday tarlasındaki yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylüler yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Buğday tarlasının 24 dönümlük bölümü yangında küle döndü.