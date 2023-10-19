Bolu'da çimento fabrikasının soğutma sisteminde patlama: 1 yaralı

Bolu’da, çimento fabrikasının soğutma sisteminde meydana gelen patlamada işçilerden Erbay Karadağ (36), yaralandı.

KAYNAK: DHA
Bolu'da çimento fabrikasının soğutma sisteminde patlama: 1 yaralı

Olay, saat 15.00 sıralarında Çaydurt Mahallesi’nde bulunan çimento fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın soğutma sisteminde bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın olduğu yerin yakınında bulunan işçilerden Erbay Karadağ yaralanırken, diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise küçük çaplı yangını kısa sürede söndürdü. Bolu AFAD İl Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ise fabrikada inceleme ve ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde değerlerin normal seviyede olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, yaralı işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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