Bolu'da çocukların torpil oyunu evi yaktı

Kaynak: DHA
Bolu'da çocukların torpil oyunu evi yaktı
Bolu'da, çocukların sokakta oynadığı torpil oyunu, büyük bir felakete sebep oldu.

Sağlık Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan Mehmet Kalcıoğlu'na ait tek katlı boş ev, çocukların attığı torpil sonucu alev aldı.

Yangın, saat 16.30 civarında meydana geldi. İddialara göre, sokakta oyun oynayan çocuklar, torpil attıkları sırada patlama meydana geldi ve boş evde yangın başladı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ayrıca evin yanında bulunan apartmana da zarar verdi.

Yangın sonrası apartman sakinlerinden Semih Tok, "Evde oturuyorduk. Dışarıya bir baktık duman çıkıyor. Geldiğimizde ev alevler içindeydi. Kimin nasıl yaptığına dair haberimiz yok. Bizim apartmanımızda da zarar var. Camlar kırılmış. Allah korusun çoluk çocuk var, birisine bir şey olsaydı. Önlem alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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