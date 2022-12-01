Bolu'da IŞİD operasyonu

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Irak uyruklu IŞİD şüphelisi T.H.A.A.H'nin Bolu'da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.
Örgütün sözde "lojistik sorumlusu" şüphelinin evinde yapılan aramada, örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildiği öğrenildi. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.