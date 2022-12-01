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Bolu'da IŞİD operasyonu

Bolu'da, terör örgütü IŞİD'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 12:42
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Bolu'da IŞİD operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bolu'da IŞİD operasyonu
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Irak uyruklu IŞİD şüphelisi T.H.A.A.H'nin Bolu'da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Örgütün sözde "lojistik sorumlusu" şüphelinin evinde yapılan aramada, örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildiği öğrenildi. (AA)

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