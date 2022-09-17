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Bolu’da 24 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Bolu’da polis ekipleri tarafından aracıyla kaçak tütün ve binlerce makaron dağıtımı yapan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 16:35
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Bolu’da kaçak tütün ve makaron dağıtımı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Bolu’da 24 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Bolu’nun Göynük ilçesinde takibe alınan ve işyerlerine kaçak tütün ve binlerce makaronu bıraktığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Göynük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün bulundurduğundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Yapılan takip sonucunda araçta bulunan kaçak tütün ve binlerce makaronu daha önce işlem yapılan bir ev ve işyerine bırakıldığı tespit edildi.

Ekiplerin ev ve işyerine yaptıkları operasyonda 24 kilo 380 gram bandrolsüz kıyılmış açık tütün, bin 600 dolu bandrolsüz makaron, 40 bin 200 bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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